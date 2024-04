ABC della NBA: F come Fits e Fashion. VIDEO

Nella nuova puntata di ABC, la rubrica con la quale andiamo alla scoperta della NBA lettera per lettera, parliamo del trend del momento nel verso senso del termine: la F infatti sta per Fits, i completi firmati e fantasiosi indossati dai giocatori per le partite, diventando icone di stile in tutto il mondo. Scoprite tutto insieme a noi in ABC

In principio fu Walt "Clyde" Frazier, che sin dagli anni '70 ha inondato di stile la NBA con i suoi completi sgargianti e fantasiosi, proseguendo la sua tradizione anche dopo il passaggio dietro il microfono come telecronista. Ma sempre più spesso i giocatori utilizzano l'arrivo al campo da gioco come "passerella" per sfoggiare look sempre più ricercati e stravaganti. Il Fashion, o per meglio dire i "Fits", sono i protagonisti della nuova puntata di ABC, Nella nuova puntata di ABC, la rubrica con la quale andiamo alla scoperta della NBA lettera per lettera: il trend del momento è quello del fashion, con giocatori come Russell Westbrook che hanno reso un'arte quella del vestirsi bene per le partite. Scopritelo insieme a noi nella nuova puntata di ABC e recuperate le puntate già pubblicate nel player qui sotto.