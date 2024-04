Da questa stagione per essere "eleggibili" per i premi di fine stagione e i quintetti ideali bisogna aver disputato almeno 65 partite di regular season, togliendo dalla corsa diverse stelle. CBS Sports si è chiesta come cambierebbero le scelte badandosi non più sulle gare disputate, ma tenendo in considerazione solo il rendimento nei minuti giocati. E i risultati sarebbero decisamente diversi