Il pezzo più pregiato del mercato NBA è improvvisamente tornato a disposizione. A differenza di quanto comunicato solo pochi giorni fa, una seconda valutazione da uno specialista ha portato Anthony Davis a scegliere di procedere con una terapia conservativa per risolvere il suo problema al legamento della mano sinistra, evitando così l’operazione chirurgica che con ogni probabilità avrebbe messo fine alla sua stagione. I tempi di recupero sono previsti in 6-8 settimane, motivo per cui AD dovrebbe essere a disposizione per la cavalcata playoff se una squadra volesse scambiare per prenderlo dai Dallas Mavericks, riaccendendo il mercato attorno a lui. Secondo quanto riportato da ESPN, diverse squadre si sono già fatte avanti e le trattative proseguiranno fino alla deadline del prossimo 5 febbraio, permettendo ai Mavs di concentrarsi solo sulla costruzione del roster a lungo termine attorno a Cooper Flagg. In 20 gare quest’anno Davis sta viaggiando a 20.4 punti, 11.1 rimbalzi, 2.8 assist e 1.7 stoppate di media.