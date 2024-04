Nella notte è arrivata una vittoria meno facile del previsto per Minnesota, che per battere Washington ha dovuto rimontare uno svantaggio di oltre 20 punti. E per riuscire ad avere la meglio sugli Wizards è servito un Anthony Edwards in stato di grazia. La stella dei T'Wolves ha fatto registrare il suo massimo in carriera con 51 punti e ora, con la vetta della Western Conference in palio, punta a battere i campioni in carica

La stagione NBA, soprattutto verso il finale della regular season, è piena di insidie nascoste. Se ne sono accorti i Minnesota Timberwolves, che nella notte erano attesi ad una sfida casalinga tra le più facili sulla carta ma che per battere Washington hanno dovuto rimontare dal -21 maturato a causa della partenza lenta dei padroni di casa. E per riuscire nell'impresa ai ragazzi di coach Chris Finch è servita una serata di grazia del loro leader e uomo simbolo. Contro gli Wizards, infatti, Anthony Edwards ha fatto registrare il suo massimo in carriera con 51 punti, di cui 30 segnati nella seconda metà di gara in cui è stato letteralmente immarcabile e in cui i T'Wolves hanno ripreso il controllo del gioco. La vittoria consente a Minnesota di mantenere la vetta della Western Confernce, ma non c'è tempo per godersi il momento. Ad attendere Edwards e compagni c'è subito la sfida con i Nuggets campioni in carica e attualmente secondi a Ovest. E dopo la partita, "Ant" ha prima gioito per la notizia dell'imminente ritorno in campo del compagno Karl-Anthony Towns, e poi, quando gli è stato chiesto se lui e la squadra avessero ancora energie in vista del confronto con Denver a nemmeno 24 ore di distanza, ha risposto con un perentorio: "Hell yeah!".