Gli esami effettuati al polpaccio sinistro dopo l'inforunio che l'altra notte l'aveva costretto a uscire dal campo durante la partita contro i Celtics non hanno rilevato danni pesanti, ma Giannis Antetokounmpo dovrà comunque saltare le ultime partite di regular season. Il problema muscolare verrà ora trattato dallo staff medico della squadra e le condizioni della stella dei Bucks verranno valutate giorno per giorno

Lo spavento preso l'altra notte durante la partita poi vinta con Boston sembra rientrato, ma a Milwaukee si resta comunque con il fiato sospeso. Gli esami clinici effettuati al polpaccio sinistro di Giannis Antetokounmpo hanno infatti confermato che si tratta di una problematica meramente muscolare, ma la stella dei Bucks dovrà comunque saltare le ultime partite di regular season. Nel comunicato ufficiale diramato dalla franchigia si parla di uno "stiramento al soleo (polpaccio)" che verrà ora trattato dallo staff medico e fisioterapico della squadra. Le condizioni fisiche di Antetokounmpo saranno quindi oggetto di valutazione quotidiana, con l'obbiettivo di provare a recuperare il greco in vista dell'imminente inizio dei playoff. Nel frattempo, dopo la sua uscita dal campo nel 3° quarto contro i Celtics, Bobby Portis e compagni nella notte hanno battuto anche Orlando, fortificando il 2° posto in classifica a Est. Per sognare in grande ai playoff, però, ci sarà bisogno di Giannis.