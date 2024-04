Come ama spesso ripetere, Draymond Green non ha bisogno di segnare per rendersi utile alla sua squadra. Anzi, per certi versi è proprio costruendo i migliori tiri possibili ai suoi compagni che ha aiutato i Golden State Warriors a costruire la loro dinastia. Una partita come quella di stanotte contro New Orleans, però, non si era davvero mai vista: Green ha infatti chiuso con la specialità della casa, ovverosia la doppia doppia senza aver bisogno dei punti, raccogliendo 12 rimbalzi e distribuendo 11 assist per i compagni di squadra. Fin qui, però, nulla di strano: nel corso della sua carriera è già successo in 18 altre occasioni che Green finisse una partita del genere, e non è nemmeno il primatista all-time visto che Jason Kidd ne ha addirittura 25. Green, però, ci è riuscito senza mai guardare il canestro: non solo non ha mai tirato dal campo, né da due né da tre punti, ma non si è neanche guadagnato un viaggio in lunetta, chiudendo a quota 0 in ogni voce statistica. Ebbene: nella storia della NBA non era mai accaduta una prova del genere. C’è una sola prestazione registrata che ci vada vicino, ma il 4 novembre 1967 un Wilt Chamberlain in evidente sciopero per qualche motivo chiuse con zero tiri tentati in una prestazione da 18 rimbalzi e 13 assist. Peccato però per il viaggio in lunetta guadagnato, chiudendo con 1/2 ai liberi per “sporcare” i 44 minuti in cui è rimasto in campo in una vittoria dei suoi Philadelphia 76ers contro i San Francisco Warriors per 117-110. Chamberlain in carriera ha una sola altra doppia doppia senza punti (31 rimbalzi e 10 assist nel 1971 tirando solo due volte per 3 punti totali), ma nessun altro in NBA è andato vicino all’impresa realizzata da Green questa notte.