NBA 360, risultati e partite di oggi in diretta streaming

Tutto in una notte, anzi in una serata. L'ultima giornata della regular season NBA 2023-24 si preannuncia piena di colpi di scena, tutti da vivere in diretta con NBA 360. Jayson Tatum e i suoi Celtics sono già sicuri di finire primi a Est e di avere il miglior record della lega, Luka Doncic e i Mavs sanno già che incontreranno i Clippers di Kawhi Leonard al primo turno dei playoff e Chicago e Atlanta che si vedranno di fronte l'una all'altra nella prima delle due sfide del play-in a Est, ma per il resto regna l'incertezza. Si giocano 15 partite, 7 alle 19 e 8 alle 21.30, in palio ci sono le posizioni nelle classifiche della Eastern e della Western Conference e quindi gli accoppiamenti per le altre 3 gare del play-in e per 6 serie di primo turno dei playoff. Come districarsi in questo labirinto di risultati, sorpassi e incroci? Seguendo NBA 360: ogni azione, ogni canestro, ogni emozione da seguire in diretta su Sky Sport NBA e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it.