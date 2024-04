Matilde Villa scelta al Draft della WNBA

C’è una nuova giocatrice del nostro paese pronta a fare lo sbarco nella WNBA. Matilde Villa , 19enne playmaker della Reyer Venezia, è stata scelta questa notte al Draft della WNBA con la numero 32 , selezionata al terzo giro dalle Atlanta Dream . In Georgia potrebbe ritrovare Lorela Cubaj, sua compagna di squadra a Venezia che ha già giocato lo scorso anno con le Dream ed è stata richiamata per il prossimo training camp. Cubaj era stata l’ultima italiana scelta al Draft due anni fa, la terza nella storia dopo Catarina Pollini nel 1997 e Kathrin Ress nel 2007. " È un sogno che si avvera, sono felicissim a" ha detto la cestista all’ANSA,

Chi è Matilde Villa, talento del basket italiano

La classe 2004 nativa di Lissone è un talento precocissimo del nostro basket, facendo il suo esordio in Serie A1 a soli 14 anni. Prima ancora di compierne 16 aveva già una prestazione da 36 punti, 8 rimbalzi e 4 assist a curriculum contro Sassari, facendo poi il suo esordio con la nazionale nel 2021 quando non aveva ancora compiuto 17 anni. Con Venezia è attualmente in vetta al campionato italiano con un record di 20 vittorie e 3 sconfitte, viaggiando a 10 punti, 2.6 rimbalzi e 3 assist di media con il 52% da due punti, il 36% da tre e il 78% ai liberi.