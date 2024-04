Giannis Antetokounmpo non sembra ancora aver smaltito l'infortunio al polpaccio che l'ha costretto a saltare le ultime tre partite di regular season, e Milwaukee si prepara a iniziare i playoff senza la sua stella. I tempi di recupero del greco rimangono incerti e Doc Rivers e i suoi ragazzi dovranno affrontare la serie contro Indiana senza sapere se e quando potranno rivedere in campo il due volte MVP. Inoltre, come se non bastasse, anche Damian Lillard non è al meglio

"È molto semplice: finché non sapremo se giocherà o meno, ci prepareremo alla serie contro Indiana come se lui non dovesse giocare". A riassumere con efficacia il momento vissuto dai Bucks è Khris Middleton, che al fianco di Giannis Antetokounmpo ha combattuto tutte le battaglie di Milwaukee negli ultimi anni. In una stagione già tormentata e bizzarra, in Wisconsin ci si avvicina alla serie di primo turno contro i Pacers senza avere idea di se, come e quando il greco potrà tornare in campo durante questi playoff. Il polpaccio infortunato nella gara contro i Celtics e che ha costretto Antetokounmpo a saltare le ultime tre partite di regular season, infatti, non sembra ancora a posto nonostante le continue terapie a cui la stella dei Bucks viene sottoposta quotidianamente. E l'atmosfera in casa Milwaukee si fa ancora più cupa perché anche l'altra stella della squadra, Damian Lillard, è alle prese con un problema all'inguine che gli ha fatto saltare l'ultimo allenamento e che già nel dopo partita della sconfitta contro Orlando di domenica scorsa aveva fatto dire all'ex Blazers "Non credo che sarò al 100% da qui al termine della stagione". A Doc Rivers e ai suoi ragazzi, già protagonisti di una seconda parte di stagione tutt'altro che memorabile, servirà quindi uno sforzo extra per provare a superare l'ostacolo rappresentato da Tyrese Haliburton e compagni.