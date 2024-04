Una GIF pubblicata sui social, con la quale il lungo dei Phoenix Suns si diverte a commentare l'eliminazione al play-in del suo rivale, che nella sfida del 12 dicembre scorso lo aveva colpito violentemente al volto, guadagnandosi una sospensione di 12 gare. Nurkic non dimentica e vuole avere l'ultima parola: sempre che Green non scelga di rispondergli a tono...

Ride bene chi ride ultimo, si dice. E una risata, dopo la sonora eliminazione dei Golden State Warriors al play-in contro i Sacrametno Kings, Jusuf Nurkic dev’essersela fatta, dopo essere entrato in (violenta) rotta di collisione con Draymond Green durante la stagione. Il colpo rifilato da Green a Jurkic nella gara del 12 dicembre scorso - che è valsa all’ala di Golden State 12 gare di sospensione (più altre 4 di lontananza dai parquet) – è stato uno dei momenti più chiacchierati della stagione, e allo scontro in campo erano seguiti diversi botta-e-risposti tra i due protagonisti (“Ha bisogno di aiuto”, aveva detto Nurkic di Green, che nel suo podcast aveva apprezzato poco le parole del lungo di Phoenix). E così, appena conclusasi la sfida di play-in senza futuro tra Kings e Warriors, l’eliminazione di Green, Curry e compagni è stata commentata da Nurkic su X con una GIF molto significativa: “That’s all folks”, il classico messaggio che decreta la fine di un’avventura dei Looney Tunes. Come a dire: la vostra storia finisce qui, fine di un’era, e di una dinastia. Può darsi che abbia ragione, ma forse non è una grande idea “stuzzicare” Draymond Green. La loro polemica a distanza potrebbe non essere finita qui.