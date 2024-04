Il finale di stagione è stato amaro per Golden State e tremendo per Klay Thompson, peggiore in campo nella sconfitta al play-in contro Sacramento che ha eliminato gli Warriors dai playoff. E ora per l'altro Splash Brother, in scadenza di contratto, potrebbe aprirsi la possibilità di cambiare maglia. Nel caso Thompson decidesse di lasciare la Baia, "Bleacher Report" ha individuato cinque squadre a cui la sua esperienza potrebbe far comodo

TUTTO IL CALENDARIO DEL PLAY-IN SU SKY SPORT