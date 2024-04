Edwards+difesa: Minnesota spegne i Suns in gara-1

Dopo tre sconfitte su tre in stagione regolare, i Minnesota Timberwolves avevano bisogno di dare delle risposte per "esorcizzare" la bestia nera Phoenix Suns . E quelle risposte sono arrivate forti e chiare, giocando una partita intensa e concentrata sui due lati del campo per prendersi gara-1 120-95 e portarsi così sull’1-0 nella serie . Dopo un primo quarto equilibrato, i padroni di casa hanno preso il controllo delle operazioni già nel secondo quarto, ma è nel terzo che hanno definitivamente spaccato in due la partita grazie a uno strepitoso Anthony Edwards . A seguito di un primo tempo contrassegnato da tre falli commessi, la stella di Minnesota sale in cattedra nel terzo quarto in cui segna 18 dei suoi 33 punti finali con alcuni canestri di fattura celestiale , anche rivolgendo parole di fuoco agli avversari e in particolare a Kevin Durant. Al di là delle sue giocate, però, tutti i T’Wolves giocano una gara di alto livello , con grande abnegazione difensiva anche da parte di Karl-Anthony Towns (19 punti) e Nickeil Alexander-Walker (18 dalla panchina) . L’unica nota negativa di serata è l’infortunio all’anca subito da Kyle Anderson , rimasto in campo per meno di 5 minuti senza più rientrare dagli spogliatoi.

Phoenix si schianta su Minnesota, si salva Durant

La difesa dei T’Wolves guidata da un tarantolato Jaden McDaniels e dalla solidità di Rudy Gobert (12 punti e 16 rimbalzi) riesce a spegnere progressivamente anche un attacco atomico come quello dei Suns. Durant fa “il Durant” realizzando 31 punti con 11/17 al tiro, ma né Bradley Beal né Devin Booker riescono mai davvero a mettersi in ritmo, pur chiudendo entrambi in doppia cifra (15 per il primo, 18 per il secondo) così come Royce O’Neale, l’unico membro della panchina a segnare per gli ospiti con 14 punti prima del garbage time finale. Ci sarà tanto da sistemare per coach Frank Vogel in vista di gara-2, visto che i T’Wolves sono riusciti a vincere facilmente nonostante una serata da 2/12 al tiro di Mike Conley: è solo gara-1, ma è evidente come i T’Wolves abbiano cambiato marcia rispetto a quanto visto in regular season tra queste due squadre.