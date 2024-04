Come da previsioni i Knicks hanno dovuto sudare parecchio per avere la meglio dei Sixers in gara 1. E in una serata in cui la stella di New York Jalen Brunson ha faticato tirando 8/26 dal campo, l'eroe è stato il suo cambio dalla panchina. Per Miles McBride 21 punti con 5/7 da tre, i canestri nei momenti decisivi della partita e l'ovazione del Madison Square Garden che intona il suo soprannome "Deuce"

Forse nemmeno nei suoi sogni Miles McBride, "Deuce" per amici, compagni di squadra e tifosi, era riuscito a immaginare di concludere il suo esordio ai playoff 2024 con l'ovazione del Madison Square Garden. Eppure è successo davvero, perché la guardia dei Knicks ha giocato un ruolo decisivo nella vittoria 111-104 dei suoi. Entrando dalla panchina come d'abitudine per dare fiato alla stella Jalen Brunson, McBride è stato protagonista dello strappo dei padroni di casa nel 2° quarto. Un parziale in cui "Deuce" ha segnato ben 13 punti, di fatto battendo da solo l'intera squadra avversaria capace di mandarne a tabellino la miseria di 12. McBride ha poi chiuso la sua partita a quota 21 con 5/7 da tre, meritandosi l'ovazione dei tifosi che hanno intonato più volte il suo soprannome dagli spalti. "Vedendolo da fuori non si capisce quanto Miles lavori duro" ha commentato coach Tom Thibodeau a fine partita, "ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto presente". Ed è probabile che per superare Philadelphia e arrivare al secondo turno dei playoff i Knicks chiameranno ancora in causa "Deuce", che intanto si gode una notte da eroe della città di New York.