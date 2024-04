In occasione di gara 1 della serie con i Lakers, Nikola Jokic si è presentato alla partita vestito come il protagonista del film d'animazione "Cattivissimo me", confermando di essere entrato nel personaggio dopo aver partecipato al trailer del nuovo episodio della saga. E anche in campo la stella dei Nuggets ha dato prova di una certa cattiveria, in questo caso prettamente agonistica, dominando gli avversari con 32 punti, 12 rimbalzi e 7 assist

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA