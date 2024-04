Ospite ai micorofoni di Sky Sport, il coach di Italbasket Gianmarco Pozzecco ha ammesso di non avere certezze circa la possibile presenza di Simone Fontecchio al Preolimpico di inizio luglio in cui gli azzurri si giocheranno la possibilità di andare a Parigi 2024. A destare preeccupazione sono prima di tutto le condizioni fisiche del giocatore, che ha chiuso con largo anticipo la sua stagione in maglia Pistons

Al Preolimpico che coinvolgerà l'Italia, in programma tra il 2 e il 7 luglio prossimi a Porto Rico, mancano più di due mesi, ma come è intuibile l'attenzione verso il torneo comincia a essere alta. E il coach di Italbasket Gianmarco Pozzecco, ospite ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua su quello che nelle ultime manifestazioni internazionali è stato il grande protagonista tra gli azzurri. "Simone [Fontecchio] purtroppo non ha di fatto giocato il finale di stagione NBA per via dell'infortunio che l'ha colpito" ha esordito Pozzecco, "ed è un peccato perché stava giocando in maniera fantastica. Ora la prima cosa che dobbiamo fare è dare una valutazione precisa del suo infortunio non appena rientrerà a breve in Italia".