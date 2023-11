L'Italia di Gianmarco Pozzecco si giocherà l’accesso a Parigi 2024 attraverso il preolimpico di San Juan, in Porto Rico. Gli azzurri sono stati sorteggiati nel girone B con i padroni di casa e il Bahrain, in caso di passaggio potrebbe essere la Lituania l’ostacolo più duro da superare nella fase successiva. Il Ct: "Difficile capire adesso quali saranno i reali valori a luglio (si gioca dal 2 al 7, ndr), ma faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo"

Sarà a San Juan il torneo preolimpico che l’Italia di Pozzecco dovrà superare per andare a Parigi 2024. Gli azzurri sono stati sorteggiati nel gruppo B del torneo che si disputerà in Porto Rico insieme ai padroni di casa e al Bahrein. Nello stesso Paese si gioca anche il gruppo A, quello di Lituania, Costa d’Avorio e Messico. Se Fontecchio e compagni dovessero arrivare primi o secondi nel proprio gironcino, affronterebbero con ogni probabilità proprio la Lituania nella semifinale o nella finale decisiva per raggiungere i Giochi Olimpici.

Pozzecco: "Non vediamo l’ora di ritrovarci"

"È davvero difficile riuscire a capire, oggi, quali siano i reali valori in campo a luglio. Lo abbiamo appreso in questi anni”. Queste le prime parole del Ct Pozzecco dopo il sorteggio dei gironi preolimpici. “Potremo fare valutazioni più accurate quando avremo la certezza di chi avremo a disposizione noi e gli avversari. La cosa che è certa, fin da ora, è che faremo di tutto per raggiungere un obiettivo altissimo: i Giochi Olimpici. Non vediamo l’ora di ritrovarci e fare ancora un passo avanti. Insieme", ha concluso.