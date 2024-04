Haliburton accusa: "Hanno detto n… a mio fratello"

Per Tyrese Haliburton quella contro i Milwaukee Bucks è la partita di casa, essendo nato a Oshkosh, a circa 150 chilometri di distanza dal Fiserv Forum. Il suo debutto nella post-season però non è stato quello sperato, realizzando appena 9 punti in gara-1 contro i Bucks, eppure la prestazione sottotono non è stata la peggior notizia della sua serata. Dopo la vittoria in gara-2, infatti, la stella dei Pacers ha dichiarato in conferenza stampa che suo fratello minore è stato chiamato "n…" durante la sfida dell’ultimo weekend. "È importante per la mia famiglia che se ne parli, perché non è una cosa che si può andare bene. Per me è bello avere la mia famiglia qui con me, mio fratello ha gestito tutto nella maniera giusta e anche il resto del mio gruppo si è comportato bene. Fintanto che è la regular season la conversazione è amichevole perché sono il ragazzo di casa, ma tutto cambia quando arrivi da avversario ai playoff". Un portavoce dei Bucks ha dichiarato a ESPN che, nella partita di domenica "alcuni ospiti non si trovavano nella loro sezione corretta, perciò è stato chiesto loro di spostarsi nei loro posti assegnati. Dopodiché, uno degli individui del gruppo ha riportato agli stewart che una persona seduta davanti a lui aveva usato un termine denigratorio nei suoi confronti. La persona accusata ha negato. Il gruppo si è poi spostato nei loro posti corretti e non ci sono stati ulteriori incidenti".