Bronny James: c'è l'ok dei medici, il figlio di LeBron potrà giocare in NBA

La scelta di presentarsi al Draft e provare a entrare in NBA risale ormai a oltre un mese fa, ma per poter sperare di far avverare il suo sogno Bronny James aveva bisogno dell'ok da parte della commissione medica che analizza tutti gli aspiranti giocatori professionisti. Superato brillantemente lo spaventoso arresto cardiaco avuto in allenamento al college la scorsa estate, il figlio di LeBron attende ora di capire quale squadra potrebbe puntare su di lui

Per quasi tutti gli altri aspiranti giocatori professionisti si tratta di una mera formalità, ma per Bronny James il parere della commissione medica che concede l'autorizzazione a giocare in NBA era tutto fuorché scontato. Dopo lo spaventoso arresto cardiaco subito la scorsa estate nel bel mezzo di un allenamento con la squadra dell'università di USC, il figlio di LeBron sembra avere recuperato in pieno e, è notizia di pochi minuti fa, avrebbe ottenuto il benestare da parte della commissione medica di cui sopra. La notizia, anticipata dall'insider di "ESPN" Adrian Wojnarowski, è importante anche perché l'ok dei medici permetterà a Bronny di poter partecipare ai provini che le singole squadre gli concederanno in vista del Draft del prossimo 26 e 27 giugno. Il sogno, non è certo un mistero, sarebbe quello di giocare accanto al padre, ma al momento appare complicato capire quale potrebbe essere il reale potenziale del figlio maggiore della stella dei Lakers e quindi la posizione in cui potrebbe essere scelto. Intanto, però, Bronny e famiglia si godono una buona notizia che anche solo fino a qualche mese fa sarebbe stata quasi inimmaginabile.