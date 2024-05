La riforma della Lottery che assegna le prime chiamate al Draft NBA, entrata in vigore nel 2019, ha cambiato le carte in tavola. Negli ultimi sei anni nessuna delle squadre che avevano chiuso la regular season con il peggior record è stata premiata con la prima scelta assoluta. Gli Atlanta Hawks, che chiameranno per primi il prossimo giugno, confermano quella che è ormai quasi una tradizione. E anche l'ultima volta che la peggior squadra ha potuto scegliere alla posizione numero 1 non è andata benissimo