Doncic+Irving: Dallas passa subito in gara-1

Kyrie Irving segna 24 dei suoi 30 punti nel primo tempo e Luka Doncic ne realizza 15 dei suoi 33 nel quarto periodo, guidando i Mavericks al successo in trasferta sul campo dei Timberwolves per prendersi l'1-0 nella serie. Primo successo in gara-1 per Jason Kidd alla guida dei texani, che tengono sotto controllo Anthony Edwards (19 punti). Ai padroni di casa non bastano i 24 di Jaden McDaniels: gara-2 è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 2.30 in diretta su Sky Sport