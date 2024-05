Bronny: "Giocare con papà? L’obiettivo è la NBA"

Il nome di Bronny James è ormai sulla bocca di tutti da tanto tempo, fin da quando si è saputo che la sua strada è quella della pallacanestro e che, soprattutto, papà James intende aspettarlo in NBA per giocare con lui prima di ritirarsi. Per questo la sua partecipazione alla Combine del Draft, cioè l’evento nel quale vengono effettuate le misurazioni e si giocano partitelle per mettersi in mostra in vista del Draft, ha fatto più rumore del solito, anche perché per la prima volta da molto tempo si è concesso alla stampa. Nel suo unico anno all’Università di Southern California, infatti, su suggerimento del suo staff e della sua famiglia ha deciso di non concedere interviste, specialmente dopo l’arresto cardiaco dello scorso luglio che aveva messo in dubbio il proseguimento della sua carriera. Per fortuna quel momento fa parte del passato e Bronny può giocarsi le sue carte per trovare un posto in NBA, ma giocare con suo padre non è l’obiettivo che si è prefissato. "Sarei contento di arrivare in NBA, invece di pensare a giocare con papà" ha detto ai giornalisti. "Quella non è la mia mentalità. Cerco solo di lavorare e di vedere dove mi porta quello che faccio". Quando ti chiami LeBron James Jr., però, è inevitabile che ci siano maggiori attenzioni: "Questo è un business serio, i giocatori non vengono scelti solo perché sono figli di qualcuno e si spera di convincere così il padre. Un GM non lo permetterebbe. Se verrò scelto è per il tipo di giocatore e di persona che sono. Bronny è il soprannome che mi è stato dato quando ero più giovane, ma so bene che qualsiasi cosa faccia vengon collegato a mio padre e alla grandezza che ha raggiunto. Io non ho fatto ancora niente, per questo penso che ci debba essere una separazione tra LeBron e Bronny. Voglio che la gente mi conosca come Bronny James, non come il figlio di LeBron James. Già solo questo sarebbe grandioso".