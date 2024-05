Anthony Edwards è sempre più l'uomo simbolo dei Timberwolves, non solo per quanto riguarda la NBA e gli appassionati di basket. Il suo invito in diretta televisiva a Charles Barkley ("Porta qui il tuo c...") a bordo campo dopo la vittoria a Denver in gara-7 si è ora trasformato in uno slogan per la promozione del turismo in Minnesota. E questa notte Ant è atteso al debutto nelle finali della Western Conference contro Dallas

La scenetta con complice Charles Barkley accaduta nell'immediato dopo gara della vittoria a Denver in gara-7 non è stata certo la prima, e forse nemmeno la più spassosa, delle tante regalate da Anthony Edwards nelle sue prime quattro stagioni in NBA. Eppure, la replica della stella dei T'Wolves all'ex Philadelphia e Houston, che soteneva di non tornare in Minnesota da vent'anni, è andata oltre la viralità social e oltre la pressoché immediata trasformazione in meme, diventando un vero e proprio slogan per la promozione turistica dello stato. E ora potrebbero essere davvero in molti i viaggiatori, magari stimolati dalla passione per la NBA, a prendere in seria considerazione l'invito piuttosto esplicito di Ant a Barkley.