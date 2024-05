Da noi si chiama "cappotto", oltre oceano viene definito "sweep", ma il concetto di base è lo stesso: eliminare la squadra avversaria senza concedere nemmeno una vittoria. In una serie di playoff NBA questo significa chiudere sul 4-0, segnale di supremazia pressoché totale. E, da inizio stagione, i Celtics, seppur con qualche passaggio a vuoto, stanno mettendo in mostra la loro supremazia sul resto della Eastern Conference. Supremazia confermata anche nella serie contro Indiana che vale l'accesso alle Finals, dove dopo aver riacciuffato con un po' di fortuna gara-1, Jayson Tatum e compagni hanno dominato gara-2 vincendo 126-110. Il 2-0 nella serie mette quindi Boston nella condizione ideale per provare a chiudere i conti nelle prossime due partite da giocare a Indianapolis. Una prospettiva, quella dello "sweep", già data quasi per scontata dai tifosi biancoverdi galvanizzati dal rendimento della squadra del cuore. Fuori dal TD Garden, infatti, subito dopo gara-2, qualcuno ha pensato bene di procurarsi una scopa per mettere in scena appunto lo "sweep" che sarebbe in arrivo. Una prima risposta alle previsioni spavalde degli appassionati di Boston, affatto nuovi a uscite del genere, arriverà già sabato notte in gara-3.