Minnesota ha perso la partita d'esordio delle finali della Western Conference, e oltre al risultato a Chris Finch non è andato giù l'atteggiamento tenuto in campo dai suoi giocatori. Dopo una sessione video abbastanza burrascosa, però, il coach dei Timberwolves si dice sicuro che già in gara-2 la squadrà saprà reagire. L'appuntamento per la sfida tra Minnesota e Dallas è per questa notte alle 2.00 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

"La sessione video dopo gara-1 è stata burrascosa", la rivelazione arriva dalla fonte diretta di Chris Finch, che ha raccontato ai media quanto successo il giorno dopo la sconfitta 108-105 subita dai Mavs nella prima partita della serie con in palio l'accesso alle Finals. "Ho detto ai ragazzi: era da tanto tempo che non restavo così deluso dal vostro atteggiamento" ha ammesso l'allenatore di Minnesota, "le finali dalla Western Conference sono iniziate e non so se i miei giocatori se ne fossero resi conto. Di certo se ne rendono conto dopo oggi pomeriggio". A far arrabbiare Finch sarebbe stata prima di tutto la poca attenzione nella metà campo amica: "Siamo la miglior difesa della NBA" ha sottolineato il coach, "non possiamo permetterci di far segnare 60 punti nel pitturato a Dallas e di farli arrivare a 108".