La stella degli Indiana Pacers è uscita a 3:44 dalla fine del terzo quarto di gara-2 contro i Boston Celtics per un infortunio al bicipite femorale senza più rientrare in campo, impossibilitato ad aiutare i suoi battuti dai padroni di casa per 126-110. Già durante l’intervallo Haliburton si era sottoposto a un esame per valutare un problema al petto dopo uno scontro di gioco: le sue condizioni in vista di gara-3 sono tutte da valutare

La storia della stagione di Tyrese Haliburton è stata un continuo pendolo tra grandi prestazioni e infortuni al momento sbagliato . Nel giorno in cui l’inclusione nel terzo quintetto All-NBA gli è valsa 40 milioni di dollari, la stella degli Indiana Pacers ha vissuto una serata complicata al TD Garden: già nel corso del primo tempo aveva subito un colpo al petto che lo aveva costretto a farsi esaminare nella stanza con i macchinari diagnostici dell’arena dei Boston Celtics, ma è stato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra a costringerlo a uscire a 3:44 dalla fine del terzo quarto senza più rientrare in campo. Senza di lui i Pacers, che erano già in svantaggio dall’inizio del secondo quarto, si sono battuti ma non sono riusciti a opporsi a un Jaylen Brown da 40 punti , andando sotto 0-2 nella serie contro i biancoverdi. Il vero problema però è capire se Haliburton riuscirà a essere in campo nel resto della serie: già nel corso di questi playoff aveva dovuto fare i conti con tanti problemi fisici , soprattutto alla schiena , e a gennaio aveva subito un altro infortunio al bicipite femorale sinistro saltando 10 partite (i Pacers ne vinsero 6).

Carlisle: "Ci ha provato, si vedeva che non stava bene"

"Speriamo che sia un problema che si risolva in fretta" ha detto coach Rick Carlisle dopo la partita a proposito del suo uomo franchigia, autore alla fine di 10 punti, 4 rimbalzi e 8 assist con 4/8 al tiro. "Il problema al petto è riuscito a risolverlo velocemente, ma già durante l’intervallo era stato trattato per tutto il tempo per la gamba. È rientrato, ci ha provato e ha dato tutto quello che aveva. Non ho parlato con lui direttamente e non so leggere nella mente delle persone, ma si vedeva che non stava andando bene. I preparatori atletici hanno detto che doveva tornare in spogliatoio per farsi sistemare. Ne sapremo di più domani e ancora di più dopodomani". È ovvio che senza Haliburton la serie cambia, ma questi sono i playoff NBA: i Pacers dovranno provare a riaprire la serie davanti al proprio pubblico — con il quale non hanno mai perso in questi playoff: 6 vittorie e 0 sconfitte — con o senza Haliburton già a partire dalla notte tra sabato e domenica, come sempre in diretta su Sky Sport col commento in italiano.