T'Wolves spalle al muro: stanotte gara-3 su Sky

Nella storia dei playoff NBA è accaduto 456 volte che una squadra vincesse le prime due partite di una serie andando sul 2-0. Di queste, solo in 34 occasioni — pari al 7.5% delle volte — la squadra in svantaggio è poi riuscita a rimontare e ad avanzare al turno successivo, l’ultima delle quali realizzata dagli Indiana Pacers ai danni dei New York Knicks nel secondo turno a Est. C’è però un precedente, o per meglio dire un non-precedente, che mette i Minnesota Timberwolves in una posizione decisamente precaria: se si isolano solamente le finali di conference, è accaduto solo 16 volte che la squadra con il fattore campo a favore perdesse le prime due gare della serie davanti al proprio pubblico, e in nessuna occasione è poi riuscita ad avanzare alle NBA Finals. Nell’ultimo decennio ci sono i casi dei Toronto Raptors nel 2019 e dei Cleveland Cavaliers nel 2018, andati sotto 0-2 per poi rimontare e vincere, ma entrambe hanno perso le prime due partite in trasferta, non in casa. Per questo quella che si prefigura per Anthony Edwards e soci è a tutti gli effetti un’impresa, da cominciare a inseguire questa notte alle 2.00 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.