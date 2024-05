L'ultimo è stato il jumper in faccia a Rudy Gobert con cui Dallas ha vinto gara-2 delle finali della Western Conference, ma il tiro da tre che ha steso Minnesota non è certo il primo canestro decisivo nella carriera di Luka Doncic. Da quando è arrivato in NBA nel 2018, lo sloveno ha regalato ai Mavericks molte gioie, spesso all'ultimo secondo e con azioni quasi impossibili. Ecco il meglio di Doncic "in the clutch" racchiuso in un solo video

TUTTI I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT