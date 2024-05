Pacers: 90% di probabilità di vincere, 3 sconfitte

Gli Indiana Pacers hanno ben poco da rimproverarsi: già considerati come sfavoriti nella serie di finale della Eastern Conference contro i Boston Celtics, hanno dovuto anche fare i conti con l’infortunio al bicipite femorale che li ha privati della loro stella Tyrese Haliburton nelle ultime due gare. Eppure inevitabilmente ci sarà un numero che rimarrà impresso nelle loro menti per tutta l’estate: il 90. In tre gare su quattro della serie contro i Celtics, infatti, la squadra di coach Rick Carlisle a un certo punto ha avuto almeno il 90% di probabilità di vittoria, ma ne è sempre uscita con una sconfitta complici una lunga sequenza di errori nei finali del match. I più eclatanti sono stati quelli di gara-1: avanti di 3 e con solo una rimessa da effettuare per andare in lunetta, i Pacers avevano il 97% di probabilità di vittoria secondo l’algoritmo di ESPN, ma hanno buttato via il pallone e lasciato una finestra a Jaylen Brown per tirare e realizzare la tripla della parità, perdendo poi all’overtime. E se gara-2 è stata dominata da Boston, complice anche l’infortunio che ha portato Haliburton a uscire nel terzo quarto, nelle due gare casalinghe i Pacers hanno avuto grandi opportunità per vincere. In gara-3 erano avanti di 8 a 2:25 dalla fine, un’eventualità che coincide con una vittoria nel 94% dei casi, salvo farsi rimontare e battere dai Celtics guidati dai 36 di Jayson Tatum. E infine questa notte in gara-4 erano sopra di 8 a 5:40 dal termine, sfiorando il 90% (89.5% per la precisione) di probabilità di vittoria. Tre successi a un passo trasformati in tre sconfitte brucianti, per un 4-0 tutto sommato bugiardo nell’andamento della serie.