Dopo le prime tre gare della serie – tre vittorie per Dallas – la discussione attorno a Mavs-Timberwolves è stata un po’ riassunta nel rendimento delle superstar: benissimo la coppia Doncic-Irving, meno bene quella Edwards-Towns. E se in questa analisi c’è sicuramente del vero, una delle chiavi del successo dei texani è stato anche il rendimento dei due lunghi, intercambiabili: Dereck Lively e Daniel Gafford. Solo che in gara-4 la presenza del rookie di Dallas - 8.5 punti, 7.1 rimbalzi e 1.1 stoppate di media tirando il 65.3% dal campo in questi playoff - è in forse: il colpo alla testa subìto in gara-3 potrebbe tenerlo fuori, ma Jason Kidd dall’infermeria riceve anche una notizia positiva. Potrebbe infatti tornare a disposizione Maxi Kleber, assente in tutta la serie contro OKC e fin qui anche in quella contro Minnesota. Timberwolves che dal canto loro sperano di ritrovare un altro Karl-Anthony Towns, fin qui disastroso nella serie (15/54 al tiro, il 28% scarso dal campo, con anche 3/22 dalla lunga distanza). Anche Anthony Edwards ha qualcosa da farsi perdonare nelle ultime gare ma sia “Ant” che il miglior sesto uomo NBA Naz Reid giurano di non essere pronti a mollare: “Se c’è una squadra che può vincere 4 gare in fila, quelli siamo noi”, dice Reid, parlando di un’impresa mai riuscita (in 155 occasioni) nella storia della NBA. “Ho sempre uno sguardo positivo, mai negativo alle cose”, gli fa eco Edwards.