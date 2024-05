La sconfitta 124-103 subita in gara-5 chiude la stagione di Minnesota, e dopo il fischio finale Anthony Edwards non saluta nemmeno gli avversari e rientra subito negli spogliatoi. Smaltita la delusione, però, la stella dei Timberwolves abbraccia Luka Doncic e nella conferenza stampa del dopo partita dichiara di non vedere l'ora di tornare a giocarsela nella prossima stagione

C'è voluto un attimo per smaltire la delusione , perché Anthony Edwards credeva davvero alla possibilità di arrivare fino in fondo a questi playoff. E dopo la pesante sconfitta per 124-103 maturata in gara-5 la giovane stella dei Timberwolves è rientrata subito negli spogliatoi senza nemmeno congratularsi con gli avversari . Mentre Dallas festeggiava la conquista delle NBA Finals sul parquet del Target Center di Minneapolis, Ant si leccava le ferite lontano dai riflettori. Poco dopo, però, Edwards ha recuperato abbracciando Luka Doncic , e si è quindi presentato in sala stampa sfoggiando l' approccio ottimista e positivo che l'ha contraddistinto fin dal suo ingressso nella lega. " Mi sono divertito , ho adorato ogni momento" ha dichiarato Ant , " vorrei che potessimo tornare a Dallas per gara-6 e giocare ancora, ma loro si sono meritati di vincere perché hanno giocato ad alto livello". E Edwards ha quindi aggiunto un auspicio piuttosto chiaro: "È bellissimo essere qui ai playoff e non vedo l'ora di tornarci l'anno prossimo ".

L'analisi di Ant sulla serie con Dallas

"In questa serie come squadra non abbiamo fai fatto 'click'", ha risposto Edwards quando gli è stato chiesto cosa non fosse andato nella sfida persa con Dallas, "nemmeno per una partita, al contrario di quanto era successo nelle due serie precedenti con Phoenix e Denver". L'attenzione si è poi spostata sul grande protagonista della serie: "[Doncic] ha segnato anche tre triple da metà campo, non credo ci sia molto che avremmo potuto fare". E Ant, dopo aver ammesso che l'eliminazione patita potrebbe essere un'esperienza necessaria per crescere come squadra, ha chiuso ribadendo la sua promessa: "Torneremo qui l'anno prossimo".