Dallas travolge Minnesota e vola alle Finals

Dopo aver perso l'occasione di chiudere la serie in gara-4, Dallas travolge Minnesota in gara-5 delle finali della Western Conference e stacca il biglietto per le Finals contro Boston. Luka Doncic e Kyrie Irving segnano 36 punti a testa, i Mavericks dominano già dalla palla a due iniziale e ai Timberwolves non bastano i 28 punti di Anthony Edwards e la doppia doppia da 28 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns

