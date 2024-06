Era uno dei prospetti più chiacchierati in vista del prossimo Draft e la sua presenza tra le prime cinque scelte era data quasi per scontata, ma Nikola Topic ha subito una ricaduta dell'infortunio al ginocchio sinistro patito qualche mese fa e ora potrebbe scivolare addirittura fuori dalla top-10. Il serbo, dopo aver partecipato alla Draft Combine di Treviso, è ora atteso negli Stati Uniti dove verrà valutato dagli staff medici delle squadre a lui interessate

La stagione di Nikola Topic, presumibilimente la sua ultima in Europa, si era già complicata lo scorso gennaio, quando poco dopo essere passato dal KK Mega alla Stella Rossa si era infortunato al ginocchio sinsitro. Tornato in campo a fine aprile, il playmaker serbo ha fatto però solo in tempo a giocate tre partite prima di infortunarsi di nuovo allo stesso ginocchio in gara-1 della finali della Lega Adriatica contro il Partizan. Dopo essersi sottoposto alle visite di rito da parte di una équipe medica della NBA alla Draft Combine di Treviso, Topic, per mezzo del suo agente Misko Raznatovic, ha fatto sapere che dagli esami è risultata una lesione parziale del legamento crociato. Una notizia che ora potrebbe comprometterne la posizione al prossimo Draft.