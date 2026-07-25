Il primo rinforzo per i nuovi Philadelphia 76ers di LeBron James sarà Kentavious Caldwell-Pope. L’esterno “3&D”, che ha già giocato col Re ai Lakers quando vinsero il titolo nel 2020, sta trattando il buyout coi Memphis Grizzlies e appena libero firmerà per i 76ers, a caccia di uno o due veterani al minimo salariale

I Philadelphia 76ers non sembrano volersi fermare dopo l’arrivo roboante di LeBron James. Ora serve qualche ritocchino al roster per allestire un roster completo nella caccia al titolo e quindi si proverà a prendere uno o due veterani al minimo salariale che possano dare soprattutto difesa e tiro perimetrale.



Il primo innesto sarà Kentavious Caldwell-Pope, profilo “3&D” che ha già giocato con James ai tempi di Lakers e con cui vinse il titolo nel 2020, nella bolla di Orlando. Secondo l’insider Chris Haynes Caldwell-Pope sta trattando il buyout coi Memphis Grizzlies, la franchigia con cui è sotto contratto nel 2026-27 per 21.6 milioni di dollari, e una volta libero firmerà per i 76ers.



L’esterno 33enne ha giocato 51 gare nella passata stagione coi Grizzlies, chiusa a febbraio per un’operazione al mignolo della mano destra. In carriera, 13 stagioni NBA, Caldwell-Pope ha tirato col 36% dall’arco viaggiando a 11 punti di media.