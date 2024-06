Si parte: Boston-Dallas gara-1 alle 2.30 su Sky

Dopo quasi una settimana intera senza partite, l’attesa non potrebbe essere più alta di così per le NBA Finals che stanno per cominciare. I Boston Celtics campioni della Eastern Conference affrontano i Dallas Mavericks che hanno vinto la Western, per una serie di finale inedita e piena di significati. Per Jayson Tatum e Jaylen Brown si tratta della seconda finale in coppia dopo quella persa due anni fa contro i Golden State Warriors pur essendo andati avanti sul 2-1, e c’è da scommettere che dopo aver dominato la regular season vogliano chiudere il cerchio e vincere il loro primo anello. Dall’altra parte però ci sono Luka Doncic, Kyrie Irving e tutti i Mavs, che pur partendo con la quinta testa di serie a Ovest sono riusciti a battere tre grandi squadre come Clippers, Thunder e T’Wolves per agguantare le terze Finals della loro storia dopo quelle del 2006 e del 2011 con Dirk Nowitzki in campo. A 25 anni Doncic è al picco della sua carriera ed è considerato il miglior giocatore in campo, dando quindi una chance ai Mavs nonostante partano con gli sfavori del pronostico. Occhi puntati anche sui due grandi ex, Kyrie Irving e Kristaps Porzingis: il pubblico di Boston non ha dimenticato la brutta parentesi di Irving in biancoverde, due anni al termine dei quali ha lasciato da free agent dopo aver promesso che avrebbe rifirmato; altrettanto poco apprezzata è stata anche l’esperienza di Porzingis a Dallas, fallendo nel ruolo di spalla di Doncic e venendo spedito a Washington prima di trasferirsi a Boston. Interessantissimo anche lo scontro in panchina tra il 35enne Joe Mazzulla (caricato alla vigilia del match dalla presenza del suo mentore Pep Guardiola) e il veterano Jason Kidd, alle prime Finals da capo-allenatore dopo aver vinto in campo il titolo del 2011 con i Mavs. Di questo e di molto altro si parlerà questa notte in gara-1: puntate le sveglie alle 2.30 e sintonizzatevi su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina per non perdervi nulla dell’atto conclusivo delle NBA Finals.