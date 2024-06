Boston campo difficile? Doncic ha altri ricordi

Quando a Luka Doncic è stato chiesto alla vigilia di gara-1 delle NBA Finals (diretta alle 2.30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in streaming su NOW) se quello di Boston potesse essere il campo più difficile da affrontare come avversario, ha riportato alla mente un ricordo da 18enne: "Erano i quarti di finale di Eurolega contro il Panathinaikos ad Atene. Sono andati sopra 20-0 a inizio partita: immaginatevi cosa è stato". Un utente su Twitter ha ripescato quell’atmosfera: riguardatela qui sotto