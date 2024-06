Mancano poche ore a gara-1 delle NBA Finals, in programma questa notte alle 2.30 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) e anche la leggenda della NFL Tom Brady prova a caricare i Celtics, già grandi favoriti nella sfida contro Dallas, e tutti i tifosi di Boston

Tutto era cominciato a Miami, quando nei minuti finali della partita di play-in vinta contro Chicago, i tifosi degli Heat si erano messi a cantare "Vogliamo Boston!". Il riferimento era ovvio: le finali della Eastern Conference dell'anno precedente, vinte dai ragazzi di coach Spoelstra, e in parte anche quelle del 2020, finite con lo stesso epilogo. Per i fan dei Miami Heat, insomma, l'incrocio al primo turno sembrava più che favorevole. Il campo, però, ha fustrato le loro speranze, decretando il secco 4-1 con cui i Celtics hanno chiuso la serie. E a Boston quei cori se li sono legati al dito, tanto che ora hanno fatto da spunto per un video prodotto dalla stessa franchigia e affidato alla voce narrante di Tom Brady. La leggenda della NFL parte proprio da lì, da quei cori, per porre la fatidica domanda: volete davvero incontrare Boston? La risposta, secondo Brady e i Celtics, è ovvia, e tra una celebrazione dello spirito e della storia che accompagna la squadra e una frecciatina ai rivali storici di New York, ne esce un video che potrebbe caricare ulteriormente Jayson Tatum e compagni e tutti i tifosi biancoverdi in vista della sfida con Dallas che vale il titolo.