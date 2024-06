Addio Chet Walker: l’Hall of Famer aveva 84 anni

La famiglia della NBA piange la scomparsa di Chet Walker all’età di 84 anni, come confermato dall’associazione giocatori nella serata di sabato. Sette volte All-Star nel corso della sua carriera cominciata nel 1962 dopo essere stato selezionato dall’università di Syracuse, Walker è stato un membro chiave dei Philadelphia 76ers capaci di vincere il titolo NBA nel 1967 insieme a Wilt Chamberlain, Hal Greer e Billy Cunningham, interrompendo la striscia di 8 campionati consecutivi dei Boston Celtics di Bill Russell. Due anni più tardi è stato ceduto ai Chicago Bulls, dove è diventato un pezzo importante delle prime squadre capaci di farsi notare insieme a Bob Love, Jerry Sloan e Norm Van Lier, tanto da essere inserito nella Ring of Honor della franchigia insieme ai vari Michael Jordan, Scottie Pippen, Artis Gilmore e gli altri grandissimi della storia dei Bulls. Nel 2012 è stato introdotto nella Hall of Fame di Springfield, non solo per i risultati in campo (18.2 punti e 7.1 rimbalzi di media in 13 anni di carriera) ma anche per il suo carattere fuori. "La sua capacità, la sua determinazione e il suo contributo al gioco hanno avuto un impatto duraturo sulla pallacanestro e sulla città di Chicago" hanno scritto i Bulls in un comunicato. "Chet Walker verrà ricordato per sempre come una vera icona dei Chicago Bulls". "Soprannominato affettuosamente 'The Jet', Walker ha avuto un profondo impatto sulla nostra città e sulla nostra lega. Le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici" hanno scritto invece i Philadelphia 76ers.