Josh Hart e Mikal Bridges sono stati compagni di squadra al college e ormai da tempo si vocifera di una possibile reunion ai Knicks insieme agli altri ex Villanova Jalen Brunson e Donte DiVincenzo. E tra ex compagni le stoccate e le allusioni non si risparmiano nemmeno sui social, dove l’ala di New York risponde alla stella di Brooklyn con una battuta

Il fatto che i diretti interessati gradiscano la prospettiva di una reunion, praticabile in maglia Knicks, non è un mistero per nessuno, e tra ex compagni è quasi inevitabile che non ci siano filtri, nemmeno sui social. Così succede che Josh Hart, ala che a New York condivide lo spogliatoio con altri due ex compagni di squadra al college come Jalen Brunson e Donte DiVincenzo, si cimenti in un battibecco su Instagram con quello che rimane il pezzo mancante dei “Villanova Knicks”. Anche Mikal Bridges, infatti, ha giocato con i colleghi ora ai Knicks, ma gioca e vive a Brooklyn. E a iniziare la simpatica polemica è stato proprio Bridges, commentando un post di Instagram di Hart, che reduce dall’esperienza televisiva su “NBA Countdown” aveva pubblicato una sua foto con tanto di microfono e giacca accompagnandola con la caption: "Potrei mollare il mio lavoro attuale”. Pronta la risposta di Bridges: “Vieni ai Nets?”. Sarebbe forse potuta finire lì, ma Hart non si è potuto esimere dal replicare con una battuta che però sa anche di invito: “Stai bene? Se ti stanno tenendo in ostaggio dacci un segnale e veniamo a salvarti”. La telenovela, tutto sommato divertente, dei “Villanova Knicks” potrebbe continuare questa estate con l’apertura del mercato. Nel caso Hart e Bridges sembrano già pronti a scatenarsi.