Dallas-Boston: gara-3 alle 2.30 su Sky Sport Uno

La serie finale si sposta a Dallas, dove i Mavericks devono provare a rimontare lo 0-2 accumulato nelle prime due partite disputate a Boston. Luka Doncic e compagni devono necessariamente vincere per accorciare le distanze nella serie, approfittando delle condizioni non perfette di Kristaps Porzingis, in dubbio per gara-3. Appuntamento alle 2.30 in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

La serie finale della stagione 2023-24 vive il suo primo momento di svolta, e non solo a livello di ambientazione. Dopo le prime due vittorie dei Boston Celtics in casa per andare sul 2-0 nella serie, i Dallas Mavericks devono necessariamente vincere davanti al proprio pubblico in gara-3 se vogliono tenere aperte le Finals ed evitare di finire sotto 3-0, uno svantaggio da cui nessuno ha mai rimontato nella storia dei playoff NBA. Luka Doncic, che prima di gara-2 ha subito un'iniezione antidolorifica al torace e potrebbe ripeterla in gara-3, dovrà giocare una partita di altissimo livello per portare i Mavs al successo, sperando di ritrovare il Kyrie Irving ammirato nella finale di conference contro i Minnesota Timberwolves e trovando le risposte in attacco e in difesa per mettere in difficoltà i biancoverdi, finora in controllo della serie dal punto di vista tecnico, tattico ed emotivo.