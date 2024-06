Se le NBA Finals finissero oggi, con ogni probabilità a vincere l’MVP della serie finale sarebbe Jrue Holiday, assolutamente decisivo sui due lati del campo per il 2-0 nella serie contro i Dallas Mavericks. In gara-2 in particolare Holiday è stato fondamentale realizzando 26 punti con 11 rimbalzi e un pressoché perfetto 11/14 dal campo, mettendo la firma su tutti i momenti più importanti della partita, ma anche in gara-1 era stato enciclopedico tanto in difesa quanto in attacco mantenendo sempre la lucidità necessaria per avere successo, mostrando che la sua esperienza da titolo (dopo aver conquistato quello del 2021 con i Milwaukee Bucks) può fare la differenza. Il suo bottino nelle prime di due partite è di 38 punti e zero palle perse, un’efficienza strepitosa per quello che comunque sulla carta è una delle due guardie titolari dei Celtics insieme a Derrick White: nella storia delle Finals c’è un solo giocatore che ha segnato più di lui nelle prime due partite di una serie finale senza commettere palle perse, e si chiama Michael Jordan. Nel 1998 contro gli Utah Jazz, alla sua ultima apparizione alle Finals, MJ ne mise 70 nelle prime due gare (33 in gara-1, 37 nella seconda) senza mai sprecare un possesso offensivo, ma a differenza di Holiday perse la prima partita nella serie a Salt Lake City. Alla fine ebbe comunque ragione lui, suggellando gara-6 con quel canestro leggendario su Bryon Russell: i Celtics sperano di avere lo stesso risultato ma impiegando meno tempo, a partire da stanotte alle 2.30 per gara-3 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.