Per gli americani - e non solo ovviamente - il lago di Come è uno dei 'posti da sogno' dove sposarsi. Non ha fatto eccezione l'ex giocatore NBA di Celtics e Lakers (e di molte altre squadre) Rajon Rondo, che nelle due franchigie più simboliche del basket USA ha conquistato due anelli (a Boston nel 2008, a L.A. nel 2020). Ora per lui è arrivato un terzo anello, come recitava scherzosamente l'hastag usato per il matrimonio: #AnotherRondoRing. Rondo si è infatti sposato sul lago di Como con la sua compagna, la designer Latoia Fitzgerald. Festa super sfarzosa organizzata a Villa Balbiano, con tante stelle NBA tra gli invitati. Si sono ritrovati per festeggiare l'ex compagno o avversario tra gli alyri, James Harden, Kyle Kuzma e Kentavious Caldwell-Pope. Presente anche l'ex Milano Troy Daniels (tra i più attivi nell'immoratlare la festa e postare foto e immagini sui social, vedi sotto). C'era anche una stella della musica americana come il rapper Travis Scott, molto legato al mondo NBA. Festa, musica e fuochi d'artificio per i novelli sposi, come si vede nei tanti contenuti postati dai presenti sui social.