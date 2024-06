Brown: “Gara-5 sarà questione di vita o morte”

Non che i Celtics si aspettassero una serata facile, e Jaylen Brown è il primo ad ammetterlo in conferenza stampa dopo gara-4, ma la batosta per 122-84 subita da Dallas è stata per molti versi sorprendenti. La partita, di fatto, è finita più o meno a metà del 2° quarto, e i ragazzi di coach Joe Mazzulla sono andati sotto quasi da subito, finendo per tirare con un orripilante 36.2% dal campo, dato peraltro migliorato da qualche canestro facile arrivato nel lungo garbage time finale. “Questi sono i momenti in cui o reagisci e diventi più forte o ti lasci abbattere” ha detto sempre Brown dopo la sconfitta, “dobbiamo rimettere insieme i pezzi e accettare quello che è successo oggi, senza perdere la testa”. Nonostante il pesante passaggio a vuoto, infatti, i Celtics rimangono a una vittoria da un titolo davvero agognato. “Dobbiamo semplicemente fare meglio” ha quindi chiuso Brown, tra i peggiori in campo con 10 punti e 3/12 al tiro, spostando l’attenzione a gara-5, in programma nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 tra le mura amiche, per poi recapitare ai propri compagni un messaggio piuttosto chiaro: “In gara-5 dovremo giocare come se la nostra vita dipendesse dal risultato della partita, perché è così”.