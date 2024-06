Tre anni , tanto è durata per Kyrie Irving la “ maledizione ” di Boston . Dopo aver lasciato la squadra e la città , non proprio in maniera serena, nell’ estate del 2019 , infatti, l’ultima vittoria da ex di Kyrie risaliva a gara-5 della serie tra Nets e Celtics del 1° giugno 2021 . Irving , allora a Brooklyn insieme a Kevin Durant e James Harden , nel trio che avrebbe dovuto fare faville aveva eliminato Boston dai playoff. Da lì in poi, però, sono arrivate 13 sconfitte consecutive , striscia proseguita anche dopo il trasferimento del giocatore a Dallas e culminata con le prime tre gare della NBA Finals 2024 . Il perentorio 122-84 con cui i Mavericks si sono imposti in gara-4 , oltre a evitare o quantomeno rimandare il trionfo di Jayson Tatum e compagni, è quindi servito anche per scrivere la parola fine a quella che sembrava davvero una sequela destinata a protrarsi. E Irving , protagonista del successo dei suoi con 21 punti e 6 assist , con la prestazione di gara-4 ha in qualche modo anche risposto alla frecciata lanciatagli da una leggenda biancoverde .

Cousy, l’orgoglio Celtics e Kyrie nel mirino

In una lunga intervista concessa al quotidiano “Boston Globe”, Bob Cousy, anima dei Celtics tra gli anni ’50 e ’60 e sei volte campione NBA, oltre a confessare di non vedere l’ora che la squadra vinca un altro titolo(“Ho 95 anni, non mi rimane molto tempo”) si è anche soffermato su Irving, ex per cui la piazza di Boston continua a nutrire sentimenti forti a ormai cinque anni di distanza dalla separazione. “I Celtics stanno dimostrando come Irving non sia una superstar” ha dichiarato Cousy alla vigilia di gara-4, “non lo raddoppiano nemmeno e lui sta comunque faticando tantissimo. Non è più una superstar, per appartenere a quella categoria devi dimostrarlo ai playoff”. Superstar o meno, Kyrie ha risposto presente in gara-4 e ora, c’è da scommetterci, farà di tutto per provare almeno a rimandare l’avverarsi del sogno di Cousy e dei tanti tifosi dei Celtics sparsi in giro per il pianeta.