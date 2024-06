Per quasi tutta la sua carriera LeBron James è stato abituato a considerare il periodo che porta dalla primavera all’estate come il più impegnativo dell’anno. Il veterano ora i Lakers, infatti, è quasi sempre arrivato se non alle Finals quantomeno molto lontano ai playoff, eventualità non verificatasi in questa stagione. La rapida eliminazione per mano di Denver al primo turno ha così aperto per LeBron uno spazio quasi sconosciuto durante la sua vita adulto. Uno spazio che James ha deciso ieri di riempire volando a Las Vegas in compagnia della moglie Savannah e presentandosi in prima fila insieme ad altri volti noti della NBAcome Damian Lillard e Bam Adebayo per la rivincita delle ultime Finals della WNBA. La sfida tra Aces e Liberty è stata parecchio tirata e ad avere la meglio sono state le ospiti per 90-82. LeBron è sembrato godersi a pieno lo spettacolo e subito dopo il fischio finale è corso a complimentarsi con le giocatrici di New York, riservando un’attenzione speciale alla stella in grande ascesa Sabrina Ionescu. James, che da molto tempo è dato come uno dei possibili co-proprietari di una franchigia NBA con sede proprio a Las Vegas nel caso in cui la lega decidesse di attuare l’espansione a 32 squadre che pare prima o poi inevitabile, sembra insomma aver trovato il modo di distrarsi senza pensare troppo alle tante questioni personali e relative ai Lakers che di certo animeranno le prossime settimane.