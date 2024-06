La notizia del licenziamento da parte di Detroit di coach Monty Williams ha scosso il mondo NBA. Anche perché l'ex allenatore dei Suns aveva firmato solo un anno fa un super contratto da 78.5 milioni di dollari per sei stagioni. Il nuovo presidente della 'basketball operations' di Detroit - Trajan Langdon - vuole però ripartire da zero per quanto riguarda la guida tecnica della squadra. Langdon è legato a Redick attraverso Duke e New Orleans, e il suo nome sarebbe tra i primi della lista per il posto di head coach. Il 'problema' è che Redick, dopo il no ai Lakers da parte dell'allenatore campione NCAA Dan Hurley, è considerato il principale favorito alla corsa per la panchina gialloviola. A favorirlo sarebbe anche il rapporto di stima e amicizia con LeBron James (in coppia con il quale conduce un podcast), anche se il diretto interessato a negato ogni coinvolgimento nella scelta del futuro allenatore. A fare il nome di Redick come obiettivo di Detroit è stato Vincent Goodwill di Yahoo Sports, secondo cui un altro candidato da tenere d'occhio è James Borrego. Bisognerà vedere ora quanto possa essere attrattiva una eventuale proposta dei Pistons a Redick, di fronte alla possibilità di allennare una franchigia simbolo come i Lakers.