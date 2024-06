Non era quello ufficiale, perché la vera e propria consegna avverrà nella gara casalinga d'esordio nella prossima stagione, ma Jaylen Brown teneva molto all'anello che si era regalato dopo la vittoria sui Mavericks. L'ala dei Celtics, MVP delle Finals, per celebrare il 18° trionfo nella storia della franchigia si era infatti fatto forgiare un anello per molti versi simile a quello che da tradizione viene regalato a ogni componente della squadra che vince il titolo NBA. L'anello, che porta l'effige "7uice", come il brand di abbigliamento sportivo creato dallo stesso Brown, è però andato perso nel marasma della parata di Boston di venerdì scorso. E ora Brown ha usato i suoi profili social per lanciare un appello ai tifosi biancoverdi che, in un numero stimato oltre il milione, hanno invaso le strade della città per festeggiare con la squadra. Nell'appello di Brown c'è anche l'offerta di una lauta ricompensa per chi dovesse trovare e restituire l'anello, ora tocca ai tifosi rispondere a uno dei loro beniamini che hanno riportato il Larry O'Brien a Boston dopo 16 anni di attesa.