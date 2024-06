I numeri, nel caso di Oshae Brissett, dicono poco. Guardando solo a quelli, l’ex Indiana potrebbe sembrare un semplice comprimario con u suoi 11.5 minuti e 3.7 punti di media a partita. Eppure Brissett, in una squadra con talenti straordinari, è stato lungo tutta la stagione uno dei giocatori più amati tra compagni e tifosi. Non solo, per lui aveva speso parole importanti anche coach Joe Mazzulla, dopo che il canadese aveva messo la sua firma su gara-2 delle finali della Eastern Conference contro la sua ex squadra. In quella partita i Celtics erano partiti con troppa sufficienza e il suo ingresso già nel 1° quarto, poi culminato con 3 rimbalzi e 3 palle recuperate in soli 12 minuti giocati, aveva contribuito a far invertire la rotta a Boston, poi vittoriosa per 126-111. “L’intensità e l’energia con cui gioca sono molto importanti per noi” aveva confessatoMazzulla in quell’occasione, sottolineando le qualità del prodotto di Syracuse. Qualità che ora Mazzulla e i Celtics dovranno con ogni probabilità cercare altrove, perché Brissett pare aver deciso di non esercitare la player option da 2.5 milioni di dollari presente nel suo contratto e si appresterebbe quindi a sondare le offerte in arrivo da altre squadre da free agent. Difficile che Boston decida di pareggiare eventuali proposte economiche sensibilmente superiori alla cifra di cui sopra, e allora Tatum e soci, a pochi giorni dal trionfo alla Finals, potrebbero già perdere il primo pezzo della squadra campione NBA.