Quando si tratta di LeBron James, ogni minima cosa che accade fa notizia. E se l’eco mediatica per l’approdo ai Lakers del primogenito Bronny, scelto con la 55° chiamata all’ultimo Draft, non si è ancora spenta, dalle parti di casa James non si perde tempo e si comincia a parlare di Bryce, il secondo dei tre figli della stella gialloviola. Anche Bryce, infatti, promette bene dal punto di vista cestistico, qualcuno sostiene che le sue potenzialità siano addirittura maggiori rispetto a quelle di Bronny, e visto che ai Lakers ora andrà in scena l’inedita accoppiata padre-figlio, perché non sperare in un bis? Bryce, però, ha da poco compiuto 17 anni e attualmente frequenta lo stesso liceo del fratello, Sierra Canyon, a Los Angeles. Il suo eventuale sbarco in NBA, quindi, potrebbe avvenire solo nel 2026. E allora, secondo il diretto interessato, potrebbe essere troppo tardi per provare a giocare con LeBron.