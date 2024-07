Il finale della lunga storia tra Klay Thompson e Golden State, a dire il vero, non è stato dei più sereni, con il giocatore a lasciare la Baia nella convinzione che il front office non intendesse riconoscere economicamente il suo valore e quanto portato alla franchigia in ormai un decennio abbondante. La rottura che ha condotto alla sign & trade con Dallas, dove Thompson ora giocherà accanto a Luka Doncic e Kyrie Irving, non può però cancellare 13 stagioni in cui l’altro Splash Brother è stato una colonna di quella che è diventata a tutti gli effetti una dinastia, forse l’ultima in ordine di tempo nella storia della NBA. Non sorprende più di tanto, quindi, che gli Warriors, mentre i dettagli dell’affare che ha coinvolto anche Charlotte erano ancora in via di definizione, si siano affrettati a ringraziare Thompson e a celebrarne la portata nel percorso compiuto dalla squadra durante tutti questi anni. E, anche qui come era prevedibile, Golden State ha anche confermato di voler immortalare la figura di Thompson tra i grandi di sempre in maglia Warriors.