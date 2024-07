Dopo 13 stagioni con i Golden State Warriors, Klay Thompson ha deciso di lasciare la Baia e unirsi ai vice-campioni in carica dei Dallas Mavericks. Per lui un accordo di tre stagioni a 50 milioni di dollari complessivi, all'interno di uno scambio che dovrebbe portare Josh Green agli Charlotte Hornets in cambio di due seconde scelte. Si conclude così l'era dei Big Three degli Warriors con Steph Curry e Draymond Green

Anche le cose più belle, a un certo punto, arrivano a una fine. La storia tra Klay Thompson e i Golden State Warriors andava avanti dal 2011, ma dopo 13 stagioni sulla Baia le loro strade sono arrivate a dividersi, mettendo effettivamente fine all'era dei Big Three con Steph Curry e Draymond Green. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, Thompson ha raggiunto un accordo per firmare con i Dallas Mavericks, che hanno offerto un triennale da 50 milioni di dollari complessivi. Per fare in modo che Thompson firmi con i texani, i vice-campioni in carica stanno orchestrando una sign-and-trade che porterebbe l'australiano Josh Green agli Charlotte Hornets in cambio di due seconde scelte, di cui una girata poi agli State Warriors per far funzionare l'accordo. Thompson ha scelto la corte dei Mavs al posto di quella dei Los Angeles Lakers, preferendo unirsi a Luka Doncic e Kyrie Irving per diventare il loro bersaglio privilegiato sul perimetro, trasformando l'attacco dei Mavs in una versione ancora più potente e pericolosa di quella che è arrivata fino alle Finals. Dopo l'addio di Derrick Jones Jr., i Mavs si erano già cautelati mettendo sotto contratto Naji Marshall con un triennale da 27 milioni di dollari complessivi.